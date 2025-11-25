司法試験に合格したフリーアナウンサーの山本モナ（４９）が、久々のメディア出演を報告した。２５日にインスタグラムを更新し、「久しぶりにまことのメイクで。ＡｂｅｍａＴＶさんでお話ししてきます」と伝えた。東京・六本木のテレビ朝日からの投稿で、メイク中のショットをアップ。ブラック衣装を着用し、美ぼうは健在だ。山本は学習院大学法学部法律学科を卒業し、１９９８年に朝日放送入社。父はノルウェー人、母は日本