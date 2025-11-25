来月の師走を前に、高校生たちが丹精込めて育てたシクラメンの販売会がありました。 鹿児島県いちき串木野市の市来農芸高校です。販売に先立ち、今月11日、校内にある園芸ハウスで、生徒たちが出荷前の花の手入れに汗を流しました。 ハウスでは赤、白、ピンク、紫の4種類の花が咲き始め、華やかな雰囲気が漂っていました。 手入れをしているのは環境園芸科2年生の11人。鉢植えの手入れは、咲き終えた花や古い葉を丁寧に取り除き