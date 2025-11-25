鹿児島市の本港区エリアのまちづくりについて話し合う懇談会が開かれました。北ふ頭などをどのように利用して活用するか、一帯のまちづくりに参加の意欲を示している事業者から出た意見が提示されました。 県は、鹿児島港本港区を8つのエリアに分け民間の活力を導入してまちづくりを進めることにしています。 このうち住吉町15番街区は、鹿児島国際観光が鹿児島サンロイヤルホテルの建て替え・移転に向け、「整備事業予定者」に