奄美市で25日未明、がありました。 奄美警察署によりますと、鹿児島県奄美市名瀬小宿で25日午前2時半ごろ、「自宅の風呂場付近の屋根が燃えている」と住人から119番通報がありました。 火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で、無職・徳永律子さん(55)の木造平屋住宅1棟およそ88平方メートルが全焼したほか、隣の敷地の倉庫1棟およそ22平方メートルも全焼し、隣接する住宅の一部が焼けました。 徳