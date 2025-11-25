プロ野球・巨人は23日、東京ドームで行われたジャイアンツ・ファンフェスタ2025で、「おなやみそうだんじょ」を開催。田中将大投手が、ちびっ子ファンのお悩みに答える様子が球団公式YouTubeで公開されました。野球に関するお悩みには的確に答えていく田中投手ですが、子供たちは頭を悩ませる相談も田中投手にぶつけます。野球をやっているという小学4年生の男の子から「打った後のかっこいいパフォーマンスを考えてほしい」という