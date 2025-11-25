歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さんらが25日、国に対し、閉場中の国立劇場の早期再開場を求めました。歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さんらが25日、松本文科大臣に伝統芸能の継承や発展に影響が出かねないとして国立劇場（東京・千代田区）の早期の再開場を求める要望と署名を提出しました。およそ60年前に開場した国立劇場を巡っては、老朽化のため建て替えが決まり、2023年10月に閉場し、当初は2029年の再開場を目標としていました。しかし