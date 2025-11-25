消防によりますと25日午後3時10分すぎ、福岡市西区拾六町で「車が転落して人が閉じ込められている」と119番通報がありました。消防が駆けつけ、川に転落した車の中にいた女性2人を救助しました。2人とも病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。警察が事故の状況について調べています。