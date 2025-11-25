□に入る漢字は…？ 隙間時間で脳トレしよう！ □に漢字を一つ入れて、完成する二字熟語は何でしょう？それぞれ４つ考えてください！ □に入れられる漢字は1つだけです。まずはヒントを見ないで考えてみましょう。 左のヒント例：イワナやヤマメは〇流に生息している。 右のヒント例：戦争で〇児となった。 答え 左の問題 正解は「渓」。上から時計回りに 渓流（けいりゅう） 渓間（けいかん） 雪渓（せっけ