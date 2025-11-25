２４日のＴＢＳ「ひるおび」では、高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と国会発言し、中国側が猛反発している問題で、中国メディアが日中の緊迫状態が続けば日本からパンダがいなくなるとの識者談話を伝えていると紹介した。現在日本には上野動物園の２頭だけで、来年２月が返還期限。番組では日本にパンダが不在となるのは１９７２年の日中国交正常化以来はじめてと伝えた。コメンテータ