シンガー・ソングライターのさだまさし（73）が25日、都内で第14回「岩谷時子賞」授賞式に出席した。さだは、岩谷時子賞受賞にあたり「岩谷時子というお名前を初めて知ったのは、中学2年のときで、ご承知のように加山雄三さんのブームが起きたとき」と回想。「加山さんに憧れなければ、僕は真面目なバイオリン弾きになっていたと思うんですが、加山さんに憧れたために私は脱落をいたしまして、こんな歌唄いになってしまいまし