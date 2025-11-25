２５日の東京株式市場は売り買い交錯のなか、日経平均株価は小幅反発。前日の米国株市場のハイテク株上昇を好感する形でリスク選好の地合いとなった。 大引けの日経平均株価は前営業日比３３円６４銭高の４万８６５９円５２銭と小幅反発。プライム市場の売買高概算は２４億５８５９万株、売買代金概算は６兆１９５８億円。値上がり銘柄数は７７２、対して値下がり銘柄数は７８７、変わらずは５３銘柄だった。 前日の米