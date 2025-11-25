Ｊ１神戸のＤＦ永戸勝也（３０）が２５日、中国・上海で、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）１次リーグ東地区第５戦・上海申花戦（２６日）の前日公式会見に出席し「カップ戦の決勝で敗れてから時間はたっていないが、こうして素晴らしい相手と試合ができるので、落ち込んでいる暇はない」と意気込みを語った。２２日に行われた天皇杯決勝は町田に敗れ準優勝となり、今年の国内タイトルを逃した。しかしアジ