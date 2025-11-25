Perfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香が11月11日、自身のInstagramで結婚を報告。お相手について「一般男性」と発表したことで、著名人の結婚相手の「肩書き」が改めて注目されている。「あ〜ちゃんはインスタで、《この度、一般男性と結婚しました》と切り出し、《昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれている ファンの人です！笑》と報告していまし