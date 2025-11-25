メインシナリオ・・・売り優勢、0.6415が最初の関門。9月下旬以降、0.64台半ば～0.66台前半のレンジ相場が続いている。だが、21日に0.6421まで下落後、戻りが鈍い。21日線も緩やかに下降を始めている。目先、レンジからの下放れを試す可能性がある。8月21・22日の安値がある0.6415が最初の関門。安値更新となれば、節目の0.6400の攻防になる。0.63台に沈むようなら、5月12日の安値0.6357や節目の0.6300が意識される。