ミランの10番FWラファエル・レオンが好きなプレースタイルを語る中で「今はサッカーが変わってしまった」と指摘した。アメリカ『CBSスポーツ』が伝えている。レオンは出演した番組で憧れの選手を挙げ、彼らのように観客を沸かせるスタイルこそが自身の原点であると強調。現代サッカーへの複雑な思いも吐露している。「正直に言うと、僕は1対1の場面が好きだ。つまり1人、2人、3人とDFをドリブルで抜いていくようなプレーが好き