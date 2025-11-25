広島の末包昇大外野手（２９）、島内颯太郎投手（２９）、高橋昂也投手（２７）、森浦大輔投手（２７）、羽月隆太郎内野手（２５）が、「ＪＥＲＡセ・リーグＣＨＡＬＬＥＮＧＥ次世代支援プロジェクト野球教室」で広島市の庚午小学校を訪問。参加した６年生の生徒ら約１４０人と交流した。体育館に５選手が登場すると、館内は大歓声に包まれた。その後、生徒と選手は環境とエネルギーについての特別講義を約３０分受けた。グ