高市首相の「台湾有事」をめぐる国会答弁に中国が強く反発する中、高市首相は25日、アメリカのトランプ大統領と電話で会談しました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。トランプ大統領は、24日の中国・習近平国家主席との会談を受けて、高市首相に電話会談を呼びかけたということで、首相周辺は「米中をやったらすぐ日米をやる」、「相当いい関係だ」と話しています。高市首相：先般のトランプ