2024年11月からスタートしたAIの25周年イヤー。2025年2月にリリースされた25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』を引っ提げ、5月から始まった全国ツアー＜AI 25th best tour ←ALIVE→＞のファイナル公演が11月24日、日本武道館公演で開催された。◆AI 画像本ツアーは、アリーナ公演数を含む全32公演・総動員数10万人規模のベストツアー。生演奏のみによるバンドサウンド、日本トップのダンスチームKADOKAWA DREAMS