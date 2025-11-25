時代遅れと思われていた木材を使った機体第二次世界大戦中の1940年11月25日、ドイツ空軍機の猛攻から必死で本土を守っていた、いわゆる「バトル・オブ・ブリテン」の最中に、イギリス空軍の双発軍用機、デ・ハビランド「モスキート」が初飛行しました。【木のぬくもりは…】これが、ちゃんと金属だらけなモスキートの操縦席です（写真）イギリス最大の危機ともいえる状況下で初飛行した同機は、当時の基準では“特殊”な素材で