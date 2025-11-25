日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、11月25日に放送された情報番組「Oha！4」（日本テレビ系）に出演。大谷翔平選手のホームランボールの落札額に「もっと行くかと思った」と語った。安村直樹アナがトピックスとして、MLBの大谷翔平選手が放った歴史的ホームランボールが、アメリカに拠点を置く大手スポーツ・コレクション専門のオークション会社「SCPオークション」で高額落札されたと紹介。ナ・リーグ優勝決定シリーズのブルワ