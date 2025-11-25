タンスのゲンは11月21日に、コインランドリーで洗える羽毛布団の2025年モデルとして、「ホワイトダックダウン 70％」「ホワイトダックダウン 90％」「ホワイトダックダウン 93％」「ホワイトグースダウン 93％」「ホワイトマザーグースダウン 95％」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。●アレルGプラスのコーティング加工で羽毛の親水性が向上「コインランドリーで洗える羽毛布団」は