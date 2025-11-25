俳優の藤原竜也（43）が25日、都内で主演舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」（来年1月10日初日、東京芸術劇場プレイハウス）の製作発表会見を行った。村上春樹氏の同名小説を初めて舞台化。幻想的なファンタジー「世界の終り」と、波瀾（はらん）万丈の冒険活劇「ハードボイルド・ワンダーランド」の異なる2つの物語が並行して描かれる。1985年に出版されると同年の谷崎潤一郎賞を受賞。村上氏の「最高傑作」