大西洋クロマグロ（世界自然保護基金提供）資源管理を議論する大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）は、日本が持つ大西洋クロマグロの2026〜28年の年間漁獲枠について、25年比543トン増の4321トンにすると決めた。水産庁が25日発表した。約14％の枠拡大となり、供給増が期待される。高級魚のクロマグロはすしネタとして人気が高い。日本が持つ大西洋クロマグロの漁獲枠は、太平洋の枠の約3分の1に当たる規模。近年はいずれの