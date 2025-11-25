フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズは22日までのフィンランディア杯（ヘルシンキ）で全6戦が終了し、シリーズ上位6人によるGPファイナル（12月4〜6日・名古屋）に日本の女子は4人、男子は2人が進出した。ファイナルの日本勢上位2人はミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考で優位となる。各3枠の代表争いは女子で混戦、男子で2強の構図に持ち込まれた。千葉百音（木下グループ）は第3戦でGPを初制覇し、第6戦は逆転