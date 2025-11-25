大谷翔平選手が25日、自身のインスタグラムを更新し、「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と来年行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への出場を表明。MLBでの日本人選手初めてのWBC表明となりました。2023年の前回大会ではチームの中心としてMVPに輝いた大谷選手。日本を世界一に導いた活躍を振り返ります。大谷選手は1次ラウンド初戦の中国戦から二刀流出場。投げては4回無失点、打っては4打数2