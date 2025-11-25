東京ディズニーリゾートに、ディズニー映画『わんわん物語』モチーフのグッズ・お土産が登場！レトロクラシックな雰囲気に『わんわん物語』のキャラクターたちがデザインされたグッズを紹介していきます。 東京ディズニーリゾート「わんわん物語」グッズ・お土産  発売日：2025年12月26日(金)販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」東京ディズニーシー「タワー・オブ・テラー・メモラビリア」※