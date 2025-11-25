東京のJR水道橋駅近くのガールズバーで、無許可で接待営業を行ったとして、経営者の男が逮捕されました。警視庁によりますと、千代田区神田三崎町のガールズバー「Janem Bar」を経営する成田満容疑者は今月21日、許可を得ずに、店で女性キャストに接待営業をさせた疑いが持たれています。店では、カウンター越しに客に酒をつぐなどの接待営業をしていたとみられ、去年5月からこれまでに、およそ5700万円を売り上げていたということ