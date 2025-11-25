仕事ができてキャリアが強い人に共通する特徴は何か。転職ライターの安斎響市さんは「新卒時代にお世話になった女性上司は、日系老舗企業の男性中心主義の会社の中で、破竹の勢いで出世していった。彼女は年功序列を振りかざす社内のオラオラ系管理職とは明らかに違う行動をとっていた」という――。※本稿は、安斎響市『1％の気くばり』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／davidf※写真はイメージです -