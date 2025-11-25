韓国の金民錫首相【ソウル共同】韓国の金民錫首相が、来年1月か2月に、韓国首相として2022年以来となる訪日を検討していることが25日、分かった。韓国政府関係者らが明らかにした。日韓首脳の頻繁な相互往来「シャトル外交」以外でも政府間の意思疎通を強化する狙い。高市早苗首相を含め、日本の政財界関係者らとの会談を模索する。韓国首相の訪日は、22年9月に当時の韓悳洙首相が韓国政府代表として安倍晋三元首相の国葬に参