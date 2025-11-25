俳優・今田美桜の所属事務所「コンテンツ・スリー」が２５日、公式ＳＮＳを更新。今月１３日に香港で開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー２０２５」のオフショットを公開した。今田は、日本テレビと韓国のエンターテインメント企業・ＣＪＥＮＭとの共同制作ドラマ「メリーベリーラブ」（仮）で、韓国俳優のチ・チャンウクとＷ主演を務める。同作は来年、日本テレビ系で放送され、ディズニープラスでも配信