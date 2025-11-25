日産が新たな「“車中泊”軽バン」発表！日産モータースポーツ＆カスタマイズは2025年10月14日、軽バン「クリッパーバン」の新モデル「マルチラック」を発表しました。2025年11月27日より発売されます。クリッパーバンは、コンパクトながらも広い荷室とキビキビとした走りが魅力で、荷室の広さを生かし、商用はもちろん、アウトドアシーンでも活躍しています。軽バンで車中泊！【画像】超カッコいい！ これが日産の「車中泊”