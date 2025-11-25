高市総理はきょう、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、日中関係が悪化する中、「日米の緊密な連携を確認できた」と強調しました。会談はきょう午前、トランプ大統領からの呼びかけで、およそ20分間おこなわれました。日米同盟の強化やインド太平洋地域が直面する情勢や諸課題について、意見を交わしたということです。高市総理「日米間の緊密な連携を確認できたと思います。トランプ大統領からは私とは『極めて親しい友人であ