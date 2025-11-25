マウスコンピューターは11月25日、 ゲーミングパソコンブランド“NEXTGEAR”（呼称：ネクストギア）より、最新のAMD Ryzen 7 255プロセッサおよびNVIDIA GeForce RTX 5060と5050 Laptop GPUを搭載した16型ゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR J6 （J6-A7G60WT-B、J6-A7G50WT-B）」を販売開始した。今回、従来の「NEXTGEAR J6シリーズ」では白黒が混在していた筐体を底面まで白に統一。加えて、「フェーズサーマルシート」を採用す