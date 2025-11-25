高知県土佐清水市が行った入札に絡む官製談合事件で逮捕された土佐清水市長の程岡庸容疑者が11月28日付けで辞職願を提出することが分かりました土佐清水市長の程岡庸容疑者は、市がおこなったコミュニティ施設の電気設備工事の指名競争入札で事前に入札の最低制限価格を漏らし、四万十市の会社に落札させたとして、官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の疑いで逮捕、送検されています。土佐清水市は11月25日、程岡容疑者か