トランプ大統領がゾーラン・マムダニ次期ニューヨーク市長を「共産主義者」と罵り、マムダニ氏が大統領を「ファシスト」と呼んだ――そんな緊張の応酬のさ中の21日に行われたホワイトハウス会談は、当初、決裂必至と見られていた。 フォックス・ニュースは「会談か、それとも対決か？（Sit Down or Showdown？）」という挑発的な見出しを掲げ、右派論客は「社会主義者との対決になる」と警告していた。“決裂必至”予測も驚