持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2025年11月25日(火)〜28日(金)の4日間限定で「超得にぎりフェア」を開催する。※店舗により未実施の場合もありまぐろ、海老、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろ、など…人気・定番ネタが20貫入っている「【超】得にぎり」。価格は1,080円とリーズナブルなため、準備数が無くなり次第終了だという。人気ネタ・定番ネタなど20貫が入っている・商品名【超】得にぎり 20貫まぐろ、いか、きつね寿し、おはだ、バサ