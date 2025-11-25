相手から信頼を得るにはどうすればいいか。早稲田大学名誉教授の内田和成さんは「他人事の提案で、人を動かすことはできない。もし『上司が自分のことを理解していない』とか、『自分が言っていることを相手に聞いてもらえない』と思うなら、逆に自分が、どれだけ相手を理解しようとしているのかを、一度考えてみるといい」という――。※本稿は、内田和成『客観より主観“仕事に差がつく”シンプルな思考法』（三笠書房）の一部