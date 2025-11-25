柔道整復師のshuheiと申します。現在は表参道で整骨院を経営するかたわら、これまでトップアスリートやアーティストら5万人以上の施術を担当してきた経験をもとに、腰痛や肩こり、姿勢改善など多くの方にとって身近な健康に関する情報をSNSで発信しています。便利な時代になり、スマートフォンの普及率はNTTドコモ モバイル社会研究所によると2025年には98.0％とのこと。YouTubeやtiktok、Instagram等で健康情報を取り入れてい