―［言論ストロングスタイル］― トランプ政権の対外政策には明確な優先順位がある。中国、ウクライナ、中東――。しかし、それらすべてに優先する「第ゼロ」と呼べる問題が存在する。モンロー主義に基づく南北アメリカ大陸への介入だ。いま、石油産油国ベネズエラで事態が緊迫している。日本は何もすることもできないが、アメリカの優先順位が揺らがないか、注視すべき局面が迫っている（以下、憲政史研究家・倉山満氏による寄稿