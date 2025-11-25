―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］― おかげさまで、忙しくなってまいりました。僕がプロレスラーを引退する、’26年1月4日「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」まで、とうとう残り2か月を切り、その大会に向けての取材や撮影の仕事が大量に詰まってきたのです。覚悟は決めていましたが、まさかこれほどまでとは……。朝早かったりすると、仕事前のトレーニ