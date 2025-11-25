なぜか朝からツイてない、今日もサイアク。そんな誰にとっても「あるある」な日常を変えることはできないか。スポーツドクターの辻秀一さんは「ごきげんな状態を心がけることだ。チャンスも増えるし、結果も出やすくなり、幸せを感じやすくなる」という――。※本稿は、辻秀一『いつもごきげんでいられるひと、いつも不機嫌なままのひと』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／eternalcreative※写真