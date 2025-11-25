人気YouTuber・Fischer's（フィッシャーズ）のシルクロードが24日、公式YouTubeチャンネルに動画を投稿。自身や家族への盗撮行為に対して怒るとともに警鐘を鳴らした。【動画】「ぶち切れております」と訴え、事態を説明した人気YouTuber・シルクロードシルクロードは、2023年5月にYouTuberのゆんとの結婚を報告。24年4月に第1子となる長男「コルク」が誕生。今年10月には第2子の誕生を発表していた。「本気で怒ってます」と