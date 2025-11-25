アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の興収情報が発表され、公開130日間で興収381.5億円を突破した。国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）の記録更新まで残り約26億円となっている。【画像】久々に見た！原作者が描いた胡蝶しのぶ配布される『鬼滅の刃』特典イラスト劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再