串カツチェーンの「串カツ田中」は、12月7日に17周年を迎える。毎年恒例となっている創業祭を、2025年12月1日(月)〜5日(金)の5日間で実施する。期間中は、「串カツ牛」「串カツ豚」「紅しょうが」「チーズ」「エビ」の5品を半額で提供する。〈創業祭 半額ラインアップ5種(価格はすべて税込)〉◆串カツ牛198円 → 99円串カツ牛◆串カツ豚187円 → 93円串カツ豚◆紅しょうが176円 → 88円紅しょうが◆チーズ253円 → 126円チーズ◆エ