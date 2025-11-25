ファジアーノ岡山は11月25日、立田悠悟の入籍を発表した。立田は清水のアカデミー出身で、2017年にトップチームに昇格。22年までプレーし、23年に柏レイソルに移籍し、今季にJ１初昇格を果たした岡山に新天地を求めた。岡山では開幕から主要メンバーとして活躍。26節・柏戦で途中交代して以降、しばらくピッチから離れる時期もあったが、34節・C大阪戦で復帰。ここまで26試合に出場し、J１残留を成し遂げたチームで尽力した