G20から帰国した高市首相は25日午前、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、日米間の緊密な連携を確認しました。高市首相 「トランプ大統領からは、昨晩行われた米中首脳会談を含む最近の米中関係の状況について説明がございました。日米間の緊密な連携を確認できたと思います」トランプ大統領は24日、中国の習近平国家主席と電話会談していて、習近平主席が台湾問題における中国の立場を説明していました。日本を牽（けん）制す