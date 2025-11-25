プロ野球・阪神の村上頌樹投手と坂本誠志郎選手がセ・リーグの最優秀バッテリー賞に選出され、25日、都内で行われた表彰式に出席しました。共に初選出です。今季、最多勝含む、投手三冠を獲得した村上投手は、バッテリーのいいところについて聞かれると、「自分の投球のほとんどが誠志郎さんがやってくれていたのでその通りに信じて投げ込めれた。自分が投げたい球もそのサインが出るので意思疎通できてるのかなって思います」と信