¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼ÇÕ¤Ï27Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢µÜºê¡¦µÜºêCC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢µÜºê»Ô¤ÎÆü¾Ï³Ø±à¹â¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤È¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê20¡áSky¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£23Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¿û¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿24Ç¯¤ËÄÌ²á¤·¤¿¹ÓÌÚ¤Ï¥ë¡¼¥­¡¼¡£2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ëº£Ç¯9·î¤Ë¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°ì½ï¤Ë9¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤Ã¤¿¡£¿û¤Ï¡Ö°ìÈÖ¸«¤Æ¤­¤¿Âç