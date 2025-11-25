契約更改を終え、来季の目標を書いた色紙を手に写真撮影に応じる巨人の田中将大投手＝25日、東京都内の球団事務所巨人の田中将大投手が25日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉し、6千万円減の年俸1億円でサインした。楽天から加入して1年目の今季は2軍で過ごす時間も長かったが、9月に日米通算200勝を達成。減俸にも「（球団から）大変ありがたい言葉をたくさんかけていただいた。自分としてはうれしかった」と笑顔で会見した