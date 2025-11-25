歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎と六代目尾上菊之助親子が２５日、京都・八坂神社で、襲名披露公演である「當る午歳吉例顔見世興行東西合同大歌舞伎」（１２月１〜２５日・京都南座）の成功祈願と奉納舞を執り行った。多くの観光客らが足を止める中、２人はゆったりと境内を練り歩き、成功祈願の後、舞殿では息の合った舞を見せた。菊五郎は「京都は初代尾上菊五郎の産まれた、音羽屋にとって特別な場所でございます。これか